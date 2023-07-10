AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı, ne zaman yapılacak?

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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.