AÖF yaz okulu sınav tarihleri yaklaşıyor! Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve sınavlar online mı?

AÖF yaz okulu sınav tarihleri yaklaşıyor! Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve sınavlar online mı?

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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu için heyecan başladı. 3 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kayıtları alınan sınavların tarihi belli oldu. AÖF yaz okulu ise 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Detaylar haberimizde.