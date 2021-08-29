Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) June 21, 2021

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması kurum tarafından yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ