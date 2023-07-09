2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak?
AÖF yaz okulu kayıtları 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından gözler AÖF yaz okulu sınav tarihlerine çevrildi. AÖF öğrencileri, yaz okulu sınavları öncesinde 7 haftalık eğitim görecek. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihleri...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AÖF yaz okulu sınavları öncesinde öğrenciler, 7 hafta sürecek olan eğitime katılım sağlayacak. Peki, "2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!
Anadolı Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
2023 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
7 hafta sürecek olan yaz okulu 3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?
Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.