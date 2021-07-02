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AÖF yaz okulu ücretleri: AÖF yaz okulu online mı? AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2021 AÖF sınav takvimini açıkladı ve AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Korona virüs nedeniyle geçen yıldan beri online yapılan AÖF sınavları "2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte AÖF yaz okulu ücretleri ve merak edilen detaylar...

AÖF yaz okulu ücretleri: AÖF yaz okulu online mı? AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

AÖF YAZ OKULU 2021 KAYIT ÜCRETİ

Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

  • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
  • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
  • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
  • Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

YAZ OKULU
Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
DERS SEÇİMİ - Açık öğretim
- İktisat
- İşletme		 05 Temmuz 2021 Pazartesi
08 Temmuz 2021 Perşembe		 09 Temmuz 2021 Cuma 5 gün

SINAV TARİHLERİ
Sınav Türü Sınav Tarihleri
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021
05-06-07 Haziran 2021
Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021

AÖF TEK DERS SINAVI 2021 NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

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