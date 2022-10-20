AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla merak ediliyor. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...