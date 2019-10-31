AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte? soruları Açıköğretim Lisesi sınavına girecek öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte AÖL sınav takvimi 2019...

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL takviminde yer alan bilgilere göre, 1. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde internetten yayınlanacak. 1. dönem sonu sınav tarihleri ise 7 - 8 Aralık 2019 olarak belirlendi.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

SINAVLARDA YANLIŞ CEVAPLAR DOĞRU CEVAPLARI ETKİLER Mİ?

Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.