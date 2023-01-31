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AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL sınav tarihleri...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan söz konusu kayıt yenileme ve sınav tarihlerine dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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  • AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman ve hangi gün bitecek? Açık Lise kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖL sınav tarihleri...

    Açıköğretim Lisesi 2. dönem kayıtları ve sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Kayıt yaptırmak ve sınavlara katılım göstermek isteyen öğrenciler için söz konusu duruma dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
  • AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman ve hangi gün bitecek? Açık Lise kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖL sınav tarihleri...

    AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.

    Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.

    AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU
  • AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman ve hangi gün bitecek? Açık Lise kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖL sınav tarihleri...

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenleyecek. 

    AÖL 1. dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Açık lise öğrencileri şimdi de MEB'in AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurmasını bekliyor. 
  • AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman ve hangi gün bitecek? Açık Lise kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖL sınav tarihleri...

    Ancak AÖL 2. dönem sınav tarihleri henüz belli olmadı, açıklandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.
  • AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman ve hangi gün bitecek? Açık Lise kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖL sınav tarihleri...

    AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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