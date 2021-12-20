AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman, hangi gün başlayacak? AÖL kayıt

Liseyi açık öğretim ile bitirmek isteyen lise öğrencilerin merakla araştırdığı AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemi nasıl ve ne zaman yapılacak sorusunun cevabıyla ilgili son durumu derledik!

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra başlayacak. İşte, Açık öğretim lise kayıtları hakkında bilgi...

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.