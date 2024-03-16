Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı engelli ve Orta Doğu programı öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim okullarında kayıtlı tutuklu ve hükümlü öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavında heyecan devam ediyor. İlk oturum bugün gerçekleşti ve saat 14.00'te ikinci oturum var. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...