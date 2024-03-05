AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Online (çevrim içi) olarak uygulanacak AÖL sınavlarında her bir test için öğrencilere 25 dakika süre verilecek. AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih 2. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavı ne zaman, nasıl olacak?" İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri...