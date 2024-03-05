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        Haberler Gündem AÖL 2. dönem sınav tarihleri: 2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavı ne zaman, nasıl olacak?

        AÖL 2. dönem sınav tarihleri: Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözler AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavları, 20 sorudan oluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimi ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri netlik kazandı. İşte 2024 AÖL sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 01:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:41
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        AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Online (çevrim içi) olarak uygulanacak AÖL sınavlarında her bir test için öğrencilere 25 dakika süre verilecek. AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih 2. dönem sınavları öncesinde öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavı ne zaman, nasıl olacak?" İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

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        AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

        MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:

        Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

        Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

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        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

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        17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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