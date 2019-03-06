AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, belli oldu mu? Soruları sıkça sorgulanırken Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 iş takviminde AÖL sınav tarihlerini de yayınladı. Peki, AÖL 2. sönem sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte binlerce öğrenciyi ilgilendiren detaylar...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? 2019

AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve saatleri

AÖL 2. dönem 1. oturum sınavı: 6 Nisan Cumartesi saat: 9.30

AÖL 2. dönem 2. oturum sınavı: 6 Nisan Cumartesi saat: 14.00

AÖL 2. dönem 3. oturum sınavı: 7 Nisan Pazar saat: 14.00

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde bulabileceksiniz.

AÖL SINAVLARI GEÇME NOTU HAKKINDA

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.