Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak? AÖL sınav tarihleri

AÖL 2. dönem sınavları artık geri sayım başladı. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce öğrencinin ter dökeceği sınava ilişkin merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki merakla araştırılan AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak? AÖL sınav tarihleri

MEB Açık Lise sınavları ne zaman? Sorusu merak konusu oldu. AÖL sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla öğrenciler 'AÖL 2. dönem sınavları online mı olacak?' Sorusuna yanıt arıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ile ilgili beklenen açıklamalar MEB'den geldi. Peki, AÖL sınav tarihleri 2021 ne zaman? MEB Açık Lise sınavları online mı olacak? İşte MEB açıklaması...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı. AÖL 2.dönem sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açık olacaktır.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

MEB Açık Lise sınavlarının online yapılacağını açıkladı. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30’dan) - 29.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

MEB AÇIK LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI!

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANIYOR?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
GÜNDEMMHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Muş merkezli PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEMMuş merkezli PKK/KCK operasyonu
Son dakika: Sancaktepe Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi - Haberler
GÜNDEMSancaktepe Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
Son dakika... Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak
GÜNDEMHDP iddianamesi için kritik tarih belli oldu
HES kodu nasıl alınır? HES KODU ALMA: SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama işlemi
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Son dakika: AK Parti MKYK toplandı - Haberler
GÜNDEMAK Parti MKYK toplandı
Son dakika: Bir doktor daha koronaya yenik düştü - Haberler
GÜNDEMBir doktor daha koronaya yenik düştü
Samatya'da Ermeni asıllı kadının öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada müebbet hapis cezası
GÜNDEMErmeni asıllı kadının öldürülmesine ilişkin karar
Manisa'da okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu
GÜNDEMOkul müdürü ölü bulundu
Ceren Damar'ın katilinin dedesine dava - Haberler
GÜNDEMCeren Damar'ın katilinin dedesine dava