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Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL 2. dönem sınavlarına çevrildi. Yurt genelindeki binlerce Açık Lise öğrencisi; AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı: AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

Açıköğretim sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe atılan Açık Öğretim Sınavları online düzenlenecek. Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama haberimizde yer alıyor

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınavlarının, 27 Mart 2021 Cumartesi- 28 Mart 2021 Pazar günleri yapılması bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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