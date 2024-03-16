AÖL 2. dönem sınav tarihleri: AÖL 2. dönem son oturum sınavı ne zaman, saat kaçta?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarında birinci ve ikinci oturum, 16 Mart Cumartesi günü tamamlandı. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavlarında gözler, 3. oturumun yapılacağı tarihe çevrildi. AÖL sınavlarında her ders için sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL 2. dönem son oturum tarihi ve saati...
AÖL sınavlarında üçüncü oturum için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. ve 2. oturumu 16 Mart Cumartesi günü binlerce öğrencinin katılımı tamamlandı. AÖL 2. dönem üçüncü oturum sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler, "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 2024 AÖL 2. dönem son oturum tarihi...
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'de gerçekleşti
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da gerçekleşecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.