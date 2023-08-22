AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL Açık Lise sınav sonuçları...

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL Açık Lise sınav sonuçları...

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Açık Lise 3. dönem sınavları 9 Ağustos günü itibariyle sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlara iştirak eden öğrenciler artık, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav sonuçları hakkında tüm detaylar...