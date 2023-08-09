AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama...
Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları gün itibariyle sona ermek üzere. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu sınavlara katılım gösteren binlerce AÖL öğrencisi; AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek aramaları yapıyor. İşte, detaylar...
Online olarak 28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında gerçekleştirilen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları ile ilgili gözler artık sonuç tarihinde. İşte, hem sonuç tarihine dair ayrıntılar hem de puan hesabı ve sonuçların nasıl öğrenileceği hakkında bilgiler...
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona erecek AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.