Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açılacak? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL puan hesabı nasıl yapılır?

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama...

        Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları gün itibariyle sona ermek üzere. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu sınavlara katılım gösteren binlerce AÖL öğrencisi; AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Online olarak 28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında gerçekleştirilen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları ile ilgili gözler artık sonuç tarihinde. İşte, hem sonuç tarihine dair ayrıntılar hem de puan hesabı ve sonuçların nasıl öğrenileceği hakkında bilgiler...

        2

        AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        9 Ağustos itibariyle sona erecek AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.

        AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

        3

        AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        4

        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

        AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORGULAMA

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de