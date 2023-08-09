AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açılacak? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL puan hesabı nasıl yapılır?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açılacak? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖL puan hesabı nasıl yapılır?

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Online olarak 28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında gerçekleştirilen Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları ile ilgili gözler artık sonuç tarihinde. İşte, hem sonuç tarihine dair ayrıntılar hem de puan hesabı ve sonuçların nasıl öğrenileceği hakkında bilgiler...