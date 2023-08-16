AÖL 3. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak uygulanan AÖL sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklanacak. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.