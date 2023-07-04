Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri öğrenciler tarafından araşıtırılmaya başlandı. Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Peki, "2023 Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte MEB ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...