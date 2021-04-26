AÖL yani açık öğretim lisesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilere sunulan önemli bir imkan olarak öne çıkıyor. Örgün eğitimde üçüncü dönem dersleri başlarken açık öğretim öğrencileri de AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri araştırılıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 Cumartesi ve 04 Temmuz 2021 Pazar günleri yapılacağını açıklandı. Sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Açık Lise sınavlarının çevrim içi (online) olup olmayacağı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapılınca haberimizde yer alacak.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.