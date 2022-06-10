AÖL'de 3. dönem sınav heyecanı yaşanıyor. Sınava kısa bir süre kalırken, sınava girecek öğrenciler çalışmalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav yüz yüze mi, online mı yapılacağı merak konusu oldu. Peki AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Açık Lise sınavları online mı olacak? Tüm bu merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...