Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL ders seçimi başladı mı ve ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile Açık Lise ders seçimi nasıl, nereden yapılacak?

        AÖL ders seçimi başladı mı, ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise ders seçimi nasıl yapılır?

        Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri için bekleyiş sürüyor. 16 Ekim itibarıyla sona erecek ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrenciler "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Açık Lise ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Lise ders seçme işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri numaraları ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden ders seçimi yapabilecek. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili güncel ayrıntılar...

        2

        AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        3

        AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.

        Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.

        4

        Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

        5

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

        Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

        Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

        Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

        Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı