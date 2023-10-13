AÖL ders seçimi başladı mı, ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise ders seçimi nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri için bekleyiş sürüyor. 16 Ekim itibarıyla sona erecek ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrenciler "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Açık Lise ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...
Açık Lise ders seçme işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri numaraları ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden ders seçimi yapabilecek. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili güncel ayrıntılar...
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.
Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.
Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.