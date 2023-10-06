Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL ders seçimi ne zaman? 2023-2024 MEB ile Açık Lise AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

        AÖL ders seçimi ne zaman? 2023-2024 MEB ile Açık Lise AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

        Açık Öğretim Lisesi ders seçimi için geri sayım başlamış durumda. İlk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrencilerin gözleri "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? " sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Açık Lise ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 01:44 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Lise ders seçim tarihleri ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin son günlerine girilmesiyle gündeme geldi. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde okullarda yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        2

        AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

        Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        3

        AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.

        Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.

        4

        Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

        5

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

        Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

        Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

        Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

        Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Polisten kaçarken araç içinde şoför değiştirdiler
        Polisten kaçarken araç içinde şoför değiştirdiler
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Elon Musk'a ifade vermediği için dava açıldı
        Elon Musk'a ifade vermediği için dava açıldı
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!