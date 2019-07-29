AÖL ek sınav 2019 başvuruları başladı!

Girdikleri sınav sonuncunda mezun olamayan öğrenciler için ek sınav fırsatı MEB tarafından duyuruldu. Sınav başvuruları bugün alınmaya başladı. Açık Öğretim lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nden girdikleri son sınavlar sonucunda mezun olamayan ancak, bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrenciler belli bir ücret karşılığında ek sınavlara katılarak mezun olma şansını yakalayabilecek. Peki 2019 AÖL sınav başvuruları ne zamana kadar alınacak? Sınav ücreti ne kadar? Sınav hangi illerde yapılacak? İşte yanıtı...

AÖL EK SINAV BAŞVURULARI 2019

AÖL mezuniyeti için ek sınav başvuruları 29 Temmuz - 01 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin katılım bedeli olan 30 TL'yi anlaşmaları bankalardan yatırmaları gerekiyor. Ardından, mutlaka Halk Eğitim Merkezi'ne müracaat ederek öğrencilik durumlarını ek sınav için aktif hale getirmeleri ve listesi verilen sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor. AÖL 2019 Ek sınavı 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI