Açık Öğretim Lisesi ek sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandı. Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında online olarak sınava katılım sağladı. Peki, 2023 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranına dair bilgiler...

2 Şurada Paylaş!









AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.