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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıt tarihleri 2024: MEB Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

        AÖL kayıt tarihleri 2024: MEB AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar gözlerini AÖL kayıtlarına çevirdi. AÖL'ye ilk kez kayıt yaptıracak ve kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarih açıklaması bekliyor. Peki MEB AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte? İşte AÖL kayıt tarihleri detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:36
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        Açık lise kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda belli oluyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB Açık lise AÖL kayıt tarihleri

        AÇIK LİSE 1. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

        AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2024-2025 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Ağustos veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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        AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

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        Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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