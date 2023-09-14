Haberler Gündem Eğitim AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB 2023 - 2024 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2023 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak? Açık Lise (AÖL)'de yeni dönem başlamak üzere. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen binlerce kişinin öğrenim gördüğü AÖL'de artık kayıt tarihleri merak ediliyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok araştırılan AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu ve AÖL kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak gibi soruların yanıtlarına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 AÖL kayıt yenileme hakkında bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:07 facebook

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28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından 27 Ağustos tarihinde sonuçlar duyurulmuş ve gözler ve gözler yeni kayıt tarihlerine çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir açıklama olup olmadığı ve AÖL kayıt yenileme işlemlerine dair bilgileri bir araya getirdik...

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2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.