Açık Öğretim Okulları sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Birinci dönem sınav tarihlerini ertelenmesi nedeniyle ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerinde de değişiklik meydana geldi. AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini kayıt yenileme, ders seçimi ve kayıt yenileme ücreti işlemleri hakkında bilgilendirdi. İşte MEB'in açıklaması:

Aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, öğrencilerimizin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;

a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.

b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Ders seçimi ile ilgili olarak;

a- Öğrencilerimiz ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerimizin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.

b- Öğrencilerimizin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencimizin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimize sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.

c- Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerimizin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerimizin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.