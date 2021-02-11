Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

AÖL kayıt yenileme: Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Binlerce AÖL öğrencisi bir an evvel ikinci dönem kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL kayıt yenileme: Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

Açık Öğretim Okulları sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Birinci dönem sınav tarihlerini ertelenmesi nedeniyle ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerinde de değişiklik meydana geldi. AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini kayıt yenileme, ders seçimi ve kayıt yenileme ücreti işlemleri hakkında bilgilendirdi. İşte MEB'in açıklaması:

Aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, öğrencilerimizin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;

a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.

b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Ders seçimi ile ilgili olarak;

a- Öğrencilerimiz ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerimizin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.

b- Öğrencilerimizin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencimizin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimize sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.

c- Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerimizin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerimizin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altun: Kıbrıs Türkleri’nin hak ve hukukunu savunacağız
GÜNDEMAltun: Kıbrıs Türkleri’nin hak ve hukukunu ...
Kabine ne zaman, saat kaçta toplanıyor? - Bakanlar Kurulu toplantısı hangi gün? Kısıtlamalar kalkacak mı?
GÜNDEMKabine ne zaman, saat kaçta toplanıyor?
65 yaş üstü aşılama nasıl oluyor? 65 Yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? - 65 yaş üstü aşı randevu...
GÜNDEM65 Yaş üstü aşı randevu ekranı!
SON DAKİKA: 'Bekara ev vermem' diyen yandı! - Haberler
GÜNDEM'Bekara ev vermem' diyen yandı!
POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı - 27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri açıklandı
GÜNDEMPOMEM ön sağlık yerleri açıklandı!
Ormanda silahla ateş açıp yangın çıkardılar! - Haberler
GÜNDEMOrmanda silahla ateş açıp yangın çıkardılar!
SON DAKİKA: Kelebekler Vadisi'ndeki korkunç ölümde flaş gelişme! - Haberler
GÜNDEMKelebekler Vadisi'ndeki ölümde yargı süreci başladı!
e Nabız aşı sorgulama ekranı - e Nabız koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
GÜNDEMİkinci doz aşılama başlıyor!
Son dakika: Kayseri saldırısı davasında sanık sayısı 6'ya yükseldi - Haberler
GÜNDEMKayseri saldırısı davasında sanık sayısı 6'ya ...
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
GÜNDEMFaciadan son anda kurtuldular!