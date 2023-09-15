Haberler Gündem AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN? 2023 Açık lise kayıtları ne zaman, kimler kayıt olabilir? Açık liseye geçişler kaldırıldı mı?

Gözler AÖL kayıt yenileme tarihlerinde! 2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman, kimler kayıt olabilir? AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin gözü Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise yeni dönem takviminin yayımlanmasının ardından netlik kazandı. İşte 2023-2024 AÖL kayıt yenileme tarihlerine ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:27 facebook

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AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri, eğitimine açık lise üzerinden gerçekleştirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yeni eğitim döneminin başlamasının ardından gözler "Açık lise kayıtları ne zaman, kimler kayıt olabilir? Açık liseye geçişler kaldırıldı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Açık lise kayıt tarihleri...

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2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.