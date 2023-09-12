Haberler Gündem Eğitim AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB 2023 - 2024 Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihi

AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2023 - 2024 AÖL kayıt yenileme tarihi AÖL kayıt yenileme tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte binlerce açık lise öğrencisi tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen "AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" işte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:10 facebook

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Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi kayır yenileme tarihi binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Dönemin başlamasıyla birlikte "AÖL 2023 kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.