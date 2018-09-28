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AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihi uzatıldı! AÖL kayıtları ne zaman sona eriyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında açıköğretimden lise okumak isteyen öğrenciler AÖL kayıtlarını yapmaya devam ediyor. AÖL kayıtlarını yenilemek isteyen adaylar aynı zamanda kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme dönemi ne zaman sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme tarihini ne kadar uzattı? Detaylar haberimizde...

28.09.2018 - 14:13 | Güncelleme:

MEB, AÖL kayıt yenileme tarihlerini uzattığını açıkladı! Yeni eğitim öğretim yılında Açık lise aracılığı ile eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler AÖL kayıt yenileme tarihinin ne zamana kadar uzatıldığını merak ediyor. AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL öğrencileri için kayıt yenileme son tarihini, MEB ilk olarak 28 Eylül 2018 Cuma günü olarak açıklamıştı. Normal şartlarda bugün sona erecek olan kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim 2018 mesai bitimine kadar uzatıldı.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

c) Ders seçme işlemi en geç 28 Eylül 2018 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde “Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 8 Ekim 2018 mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır.

f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.

g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.

h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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