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        Haberler Gündem AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri: 2024 Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır ve ücreti ne kadar olacak?

        AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri: MEB kılavuzu ile 2024 Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

        AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayan 1. dönem Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt başvurularının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. 2023-2024 MEB Açık Lise kılavuzu ile AÖL kayıt yenileme ücreti de netlik kazandı. İşte, "AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?" sorusunun yanıtına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:00
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri paylaşıldı. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunun yayımlanması ile başvuru detayları da belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? İşte, konuya dair bilgiler...

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        AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 15 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

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        AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılacak.

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        AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için ''Sınav katılım Ücretini'' ödemek zorundadır.

        AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. İlk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar:

        T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasıdır.

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        MEB 2023-2024 AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        MEB 2023-2024 AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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