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        Haberler Gündem AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri: MEB ile 2023-2024 Açık Lise yeni kayıt ne zaman?

        Açık Lise kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri: 2023-2024 AÖL kayıtları ne zaman?

        Açıköğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin gözü "AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlar ile Açık Lise başvuru detayları belli olacak. MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücretleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:11
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        Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırması 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıuyla sıklaştı. AÖL kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile netlik kazanıyor. Peki, 2023-2024 Açık Lise yeni kayıt tarihleri ne zaman? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

        2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

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        AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

        Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

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        AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

        İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

        a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

        İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

        * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

        * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

        * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

        * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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        b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

        İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

        * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

        * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

        * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

        * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

        * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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