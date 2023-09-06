Haberler Gündem AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri: MEB takvimi ile 2023-2024 Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık Lise kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri: 2023-2024 AÖL kayıtları ne zaman? Açıköğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin gözü "AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlar ile Açık Lise başvuru detayları belli olacak. MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücretleri hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:19 facebook

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Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırması 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıuyla sıklaştı. AÖL kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile netlik kazanıyor. Peki, 2023-2024 Açık Lise yeni kayıt tarihleri ne zaman? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak. 2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.