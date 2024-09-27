AÖL YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 300 TL’dir.

Öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti olan 300 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik Numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Yeni kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

2024-2025 AÖL YENİ KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2024-2025 AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ