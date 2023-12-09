Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? 2023 AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

        AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖL sınavları online mı olacak?

        Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Aralık ayında 3 oturum şeklinde uygulanacak olan AÖL sınavlarının, online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖL sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından, sınava girilecek okul ve salon adı netlik kazanmış olacak. İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 22:05 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayında uygulanacak AÖL sınavları öncesinde, AÖL sınav giriş belgeleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecen son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? 2023 AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mı olacak? İşte AÖL sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...

        2

        AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!

        Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

        3

        AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

        1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

        2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

        3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

        4

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

        5

        AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

        Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu