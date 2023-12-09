AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖL sınavları online mı olacak?
Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Aralık ayında 3 oturum şeklinde uygulanacak olan AÖL sınavlarının, online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖL sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından, sınava girilecek okul ve salon adı netlik kazanmış olacak. İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri...
AÖL 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Aralık ayında uygulanacak AÖL sınavları öncesinde, AÖL sınav giriş belgeleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecen son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? 2023 AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınav online mı olacak? İşte AÖL sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...
AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.