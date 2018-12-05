AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sınava girecek vatandaşlar tarafınca araştırılıyor. Meraklı bekleyişin sona ermesiyle birlikte erişime sunulan AÖL sınav giriş belgelerine adaylar nereden erişim sağlayacak. İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavının giriş yerleri açıklandı!

AÖL Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayınız

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL Sınavı 8-9 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açıköğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL DİPLOMALARI HALK EĞİTİM MERKEZLERİ'NDE

2017-3 döneminde mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının basımı tamamlanmış olup Koordinatör Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildi. Koordinatör Halk Eğitim Merkezleri'nin teslim tutanaklarını, kargoyu teslim alır almaz Müdürlüğe göndermesi gerekiyor.

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