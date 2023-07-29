AÖL sınav giriş ekranı: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?

AÖL sınav giriş ekranı: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?

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AÖL 3. dönem sınav maratonu başladı. Açık lise öğrencileri AÖL sınavlarına, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak çevrim içi olarak sınavlara katılım sağlayabilecek. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru için 25 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı...