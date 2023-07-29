AÖL sınav giriş ekranı: AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 28 Temmuz Cuma günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapıldığı açık lise öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında en az 45 puan alan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi ile AÖL sınav giriş ekranı...
AÖL 3. dönem sınav maratonu başladı. Açık lise öğrencileri AÖL sınavlarına, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak çevrim içi olarak sınavlara katılım sağlayabilecek. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru için 25 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;
28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başladı. AÖL 3. dönem sınavları 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.
Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.