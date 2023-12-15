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        Haberler Gündem AÖL sınav giriş yerleri belgesi ne zaman çıkacak, nasıl alınır? 2023 AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

        AÖL sınav giriş yerleri belgesi ne zaman çıkacak, nasıl alınır? 2023 AÖL sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınavlara kısa bir süre kala AÖL sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak AÖL sınavları 3 oturum şeklinde uygulanacak. İşte 2023 AÖL sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:18
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        AÖL sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Adaylar, sınav giriş belgesine öğrenci T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "AÖL sınav giriş yerleri ne zaman çıkacak, nasıl alınır? 2023 AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?" İşte 2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

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        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

        1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

        2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

        3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

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        AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

        Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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