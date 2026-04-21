Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı: 2026 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        Açık Öğretim Lisesi sınavı 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları tamamlanırken, öğrenciler sonuç sürecine odaklandı. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavların ardından cevap anahtarı 18 Mart tarihinde yayınlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklama takvimine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi sınavı 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilirken, her oturumda adaylara 100 dakikalık süre verildi. Sınavın ardından soru ve cevaplar da erişime açıldı. Peki, 2025-2026 AÖL 2. dönem yazılı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar haberimizde…

        2

        AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.

        Öğrenciler, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyebiliyor.

        3

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 2.dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

        4

        AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

        AÖL 2. DÖNEM YAZILI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
