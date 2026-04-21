AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı: 2026 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi sınavı 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları tamamlanırken, öğrenciler sonuç sürecine odaklandı. 14-15 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavların ardından cevap anahtarı 18 Mart tarihinde yayınlandı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır? İşte tüm ayrıntılar...
AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖL 2. dönem yazılı sınavı soru ve cevapları 18 Mart 2026 tarihinde yayınlandı.
Öğrenciler, AÖL 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyebiliyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2.dönem yazılı sınav sonuçları 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.