AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık Lise 1. dönem sınavları 23-24 Aralık'ta üç oturum halinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasının ardından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvim ile sınav sonuçlarınun erişime açılacağı tarih de netlik kazandı. İşte, 2023-2024 Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgiler...