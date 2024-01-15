AÖL sınav sonuçları sorgulama: Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Öğrenciler MEB tarafından yapılacak AÖL sınav sonuçları son dakika açıklandı paylaşımını bekliyor. Duyurunun ardından Açık Lise sınav sonuçları sorgulama işlemi 'aolweb.meb.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecek. İşte, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair bilgiler...
Açık Lise 1. dönem sınavları 23-24 Aralık'ta üç oturum halinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasının ardından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvim ile sınav sonuçlarınun erişime açılacağı tarih de netlik kazandı. İşte, 2023-2024 Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgiler...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.