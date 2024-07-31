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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

        AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Açık Lise sınavları 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçları açıklanacak. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:37
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        AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

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        AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

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