Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise sınav sonucu...

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise sınav sonucu...

        Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Türkiye'nin dört bir yanında sınavlara katılım gösteren binlerce Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencisi merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceğine dair araştırmalar yapıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 17:13 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlarda ter döken binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm detaylar...

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacaktı.

        Sınavlarda ter döken öğrenciler; 24 Ağustos itibariyle söz konusu tarihin sonuna gelinmesi nedeniyle sonuçların açıklanmasını bekliyor.

        Söz konusu sonuçlar, Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

        3

        AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        4

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

        Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        5

        100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

        Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağustos'un son haftası da çok sıcak!
        Ağustos'un son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin