AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.