AÖL sınav aonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları hafta başından beri en çok araştırılan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve lise eğitimine örgün sistemler üzerinden devam edemeyen öğrencilere ortaöğretim diploması için kolaylık sağlayan Açık Öğretm Liselerinde 2. dönem sınavları tamamlandı, gözler 3. döenm kayıtlarına çevrildi. AÖL 2. dönem sınav sonuçları, sınava kaptılan AÖL öğrencileri tarafından gündeme getirildi.