Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.



Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.