2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılacak?
28 Temmuz tarihinde başlayan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 9 Ağustos'ta sona erdi. AÖL 3. dönem sınavları, online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlarına katılan adaylar, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. İşte 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen AÖL sınavları online olarak uygulandı. Sınavların sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılacak?" İşte, 2023 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...
2023 MEB 3. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!
Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 09 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.
Online olarak gerçekleşen sınavların ardından Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanacak.
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.