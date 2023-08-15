AÖL 3. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları 9 Ağustos tarihinde tamamlandı. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.