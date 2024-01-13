AÖL sınav sonucu sorgulama: AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonucu sorgulama: AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 23-24 Aralık tarihinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, yüz yüze olarak uygulandı. Peki, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...